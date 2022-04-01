Учитель украл в Москве 15 ноутбуков на сумму 900 тысяч рублей

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Московский преподаватель подозревается в краже 15 ноутбуков общей стоимостью 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу, 1 апреля.

По данным ведомства, в полицию обратился один из руководителей учебного заведения. Он рассказал, что было похищено 15 ноутбуков, а вскоре полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний преподаватель.

По версии следствия, мужчина похитил ноутбуки и распорядился ими по своему усмотрению. Теперь в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Кража», отмечает «МВД Медиа».

Накануне, 31 марта, двое неизвестных похитили у пенсионера в Москве восемь миллионов рублей. Неизвестные распылили потерпевшему в лицо баллончик с неизвестной жидкостью. Затем они, как уточняется, стали угрожать ему ножом.

29 марта заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в Москве выкрали из автомобиля ящик с деньгами. Сумма ущерба оставила 2 370 500 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».