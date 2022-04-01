Белоруссия и Россия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня

Фото: Пресс-служба Совфеда

Роуминг между Россией и Белоруссией планируется полностью отменить к 1 июня. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов.

По его словам, 1 апреля операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге, передает ТАСС.

В среду, 23 марта, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и белорусское министерство связи и монетизации заявили об идее отмены платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства.

Известно, что на территории России и Белоруссии также наблюдается рост услуг голосовой связи. Так, исходящие и входящий голосовой трафик повысился в 1,5 и 2 раза соответственно, а пользование интернетом в роуминге возросло в 1,6 раза.

В ноябре прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Помимо этого, лидеры государств утвердили военную доктрину Союзного государства.