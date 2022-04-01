Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Белоруссия и Россия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня

Полина Долганова

В мире
Белоруссия и Россия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня
Фото: Пресс-служба Совфеда

Роуминг между Россией и Белоруссией планируется полностью отменить к 1 июня. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов.

По его словам, 1 апреля операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге, передает ТАСС.

В среду, 23 марта, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и белорусское министерство связи и монетизации заявили об идее отмены платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства.

Известно, что на территории России и Белоруссии также наблюдается рост услуг голосовой связи. Так, исходящие и входящий голосовой трафик повысился в 1,5 и 2 раза соответственно, а пользование интернетом в роуминге возросло в 1,6 раза.

В ноябре прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Помимо этого, лидеры государств утвердили военную доктрину Союзного государства.

Читайте также:
Белоруссия Мобильный оператор Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте