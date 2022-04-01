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Дерматолог рассказала, как правильно подобрать SPF-крем

Лала Манушакян

Общество
Дерматолог рассказала, как правильно подобрать SPF-крем
Фото: Рixabay

Врач-дерматолог Анастасия Елистратова объяснила, на что следует обращать внимание при выборе солнцезащитного крема и дала рекомендации по применению.

По словам специалиста, важно знать, что эффективность защиты от избытка ультрафиолетовых лучей определяется не дополнительными свойствами средства, а величиной SPF и PPD.

Она добавила, что при выборе защитного крема следует учитывать категорию средств SPF от 30 и больше, так как они обладают таким спектром защиты (значок UVB + UVA), который предохраняет кожу от прямых солнечных лучей и возможных ожогов.

Эксперт отмечает, что для получения тонирующего эффекта следует отдавать предпочтение SPF-кремам белого цвета с минералами в составе. Однако, предупреждает врач, нанесение такого вида косметики может быть недостаточным для полноценной защиты кожи от солнца, передает Мedikforum.

Ранее врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что женщины, которые носят контактные линзы и при этом используют некачественную тушь, рискуют лишиться глаз.

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