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Киев отказался подтверждать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Киев отказался подтверждать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде
Фото: Telegram / 112

Министерство обороны Украины отказалось комментировать причастность к удару по нефтяной базе в Белгороде.

— Не будем ни подтверждать, ни опровергать, — цитирует РИА Новости слова представителя украинского ведомства Александра Мотузяника.

От дальнейших комментариев представитель украинского минобороны также отказался.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возгорание на нефтебазе Белгорода произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь и их жизням ничего не угрожает.

Ранее Гладков, рассказывая о пожаре на нефтебазе в Белгороде, сообщил, что граждан, проживающих на близлежащих к возгоранию улицах, переселяют в более безопасные места.

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