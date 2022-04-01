«Победа» перенесет все рейсы из Шереметьева во Внуково

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Авиакомпания «Победа» перенесет все полеты из Шереметьева во Внуково с 8 апреля. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил «Аэрофлот».

— «Победа» оставит в оперировании 25 самолетов Boeing 737 из всего флота компании. Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во Внуково, с поддержанием их летной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию, — говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Кроме того, приостанавливается ранее планируемая передача «Победе» 20 самолетов Boeing 737 из парка «Аэрофлота». Причину такого переноса компания объясняет тем, что из-за санкций «Победа» сокращает объем своего воздушного флота. Это также позволит эффективно эксплуатировать существующий парк воздушных судов и продолжать выполнять полетную программу в необходимом объеме.

1 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Это решение дает возможность отечественным компаниям оплачивать лизинг и покупку самолетов у иностранцев из недружественных стран в рублях. При этом счет должен быть открыт в одном из российских банков.