Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Победа» перенесет все рейсы из Шереметьева во Внуково

Лейла Алиева

Экономика
«Победа» перенесет все рейсы из Шереметьева во Внуково
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Авиакомпания «Победа» перенесет все полеты из Шереметьева во Внуково с 8 апреля. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил «Аэрофлот».

— «Победа» оставит в оперировании 25 самолетов Boeing 737 из всего флота компании. Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во Внуково, с поддержанием их летной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию, — говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Кроме того, приостанавливается ранее планируемая передача «Победе» 20 самолетов Boeing 737 из парка «Аэрофлота». Причину такого переноса компания объясняет тем, что из-за санкций «Победа» сокращает объем своего воздушного флота. Это также позволит эффективно эксплуатировать существующий парк воздушных судов и продолжать выполнять полетную программу в необходимом объеме.

1 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Это решение дает возможность отечественным компаниям оплачивать лизинг и покупку самолетов у иностранцев из недружественных стран в рублях. При этом счет должен быть открыт в одном из российских банков.

Читайте также:
«Аэрофлот» Авиация Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте