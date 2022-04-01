Иран предложил России меры по обходу американских санкций

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Правительство Ирана предложило России меры по уходу от американских санкционных мер. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал замглавы Центрального банка (ЦБ) республики Мохсен Карими.

— Есть и договоренности, и возможности, — цитирует представителя ЦБ РИА Новости.

По его словам, исламская республика имеет большой опыт нахождения под санкциями США. Он добавил, что Тегеран хочет проводить с Москвой торговые операции в национальных валютах.

30 марта на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Российскую Федерацию экономически, финансово и логистически оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

Он подчеркнул, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия России, а «безудержная санкционная истерия», которую Запад развязал в отношении Москвы. Дипломат отметил, что последствия антироссийских санкций напрямую затронут жителей стран, которые их ввели.

Постпред отметил, что снять напряжение транспортно-логистических и финансовых связей, а также обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки сможет только отказ от санкций против России.