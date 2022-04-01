Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иран предложил России меры по обходу американских санкций

Полина Долганова

В мире
Иран предложил России меры по обходу американских санкций
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство Ирана предложило России меры по уходу от американских санкционных мер. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал замглавы Центрального банка (ЦБ) республики Мохсен Карими.

— Есть и договоренности, и возможности, — цитирует представителя ЦБ РИА Новости.

По его словам, исламская республика имеет большой опыт нахождения под санкциями США. Он добавил, что Тегеран хочет проводить с Москвой торговые операции в национальных валютах.

30 марта на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Российскую Федерацию экономически, финансово и логистически оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

Он подчеркнул, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия России, а «безудержная санкционная истерия», которую Запад развязал в отношении Москвы. Дипломат отметил, что последствия антироссийских санкций напрямую затронут жителей стран, которые их ввели.

Постпред отметил, что снять напряжение транспортно-логистических и финансовых связей, а также обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки сможет только отказ от санкций против России.

Читайте также:
Иран Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте