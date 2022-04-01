Белгородский губернатор сообщил о взрывах возле двух сел

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Несколько взрывов прогремело под Белгородом в районе сел Никольское и Ясные Зори в пятницу, 1 апреля. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

— Была нарушена линия электропередачи. В настоящее время восстановлена, — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате взрывов никто не пострадал. Он добавил, что в Ясных Зорях из-за взрывов было повреждено окно в одном из жилых домов.

1 апреля Гладков сообщил, что возгорание на нефтебазе Белгорода произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Помимо этого, в среду, 30 марта, под Белгородом произошел взрыв, причиной которого стал пожар на складе боеприпасов. Глава региона отметил, что происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения в Белгородской области не было.