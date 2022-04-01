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Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Уссурийская улица Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на Уссурийской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 1 апреля.

Как рассказал собеседник «ВМ», площадь возгорания достигла 15 квадратных метров. Уточняется, что при пожаре погиб один человек. Возгорание было ликвидировано, а из огня сумели спасти четырех человек.

1 апреля сообщалось, что еще один пожар произошел в квартире жилого дома на Шенкурском проезде. В этот же день загорелся ангар на Дмитровском шоссе.

28 марта четыре выставочных дома, предназначенных для продажи на площадке, загорелись на территории Южного административного округа столицы.

25 марта пожар произошел в здании автосервиса на западе Москвы. По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в двухэтажном металлическом здании в Новомещерском проезде. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

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