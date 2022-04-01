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Путин обсудил с Эрдоганом переговоры России и Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин обсудил с Эрдоганом переговоры России и Украины
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе беседы стороны дали оценки переговорному процессу российской и украинской сторон. В Кремле подытожили, что политики договорились продолжать контакты.

29 марта состоялись переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. В общей сложности они продолжались около трех часов. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева по ряду вопросов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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