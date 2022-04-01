Первые в этом сезоне пункты велопроката открылись на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С апреля начали работу пункты проката велотранспорта на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставки в пятницу, 1 апреля.

— Для удобства передвижения гостей на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах есть специальная дорожка вдоль Кольцевой дороги, ее протяженность — около десяти километров, — говорится в сообщении.

Первые точки велопроката открылись недалеко от арки главного входа, на северной и южной петлях Кольцевой дороги. Всего на ВДНХ доступно 500 велосипедов современных моделей, 200 веломобилей, а также 50 самокатов.

Стоимость часа проката — от 350 рублей за взрослый и от 200 рублей за детский велосипед. Стоимость аренды веломобиля — от 400 рублей за 30 минут, отмечается на сайте ВДНХ.

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