Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян

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Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества граждан России, которые поддерживают специальную военную операцию. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, имущество любых лиц, которые выступают за спецоперацию, может быть национализировано решением СНБО, передает РИА Новости.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на территории Украины объектов собственности России и ее резидентов. Главным по проработке нового закона, говорится в сообщении, назначен комитет по вопросам экономического развития. Согласно новому закону, «принудительное изъятие» объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости.

11 марта глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что собственность Зеленского и украинских олигархов может быть конфискована в России. Он подытожил, что политика украинской власти не останется без ответа и внимания.