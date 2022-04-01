Врач предупредила об опасностях употребления выращенного лосося

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В отличие от дикой рыбы, употребление искусственно выращенного лосося может спровоцировать ряд заболеваний. Об этом заявила заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

— Любые гормонально-метаболические нарушения ведут к воспалениям. А где они возникнут — зависит от генетики. Например, у людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям, в ответ на увеличение уровня омеги-6 могут возникнуть артериальная гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, — отметила специалист.

Врач пояснила, что в выращенном лососе нарушено соотношение омеги-3 и омеги-6. Из-за особенностей кормления фермерская рыба слишком жирная, добавила она.

В итоге большинство россиян переедает омегу-6, но испытывает дефицит необходимой омеги-3. Избыток омеги-6 в организме ускоряет развитие воспалительных процессов. Это приводит к усугублению хронических заболеваний и возникновению новых недугов, к которым у человека имеется предрасположенность, передает ОСН.

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева рассказала «ВМ», что омега-3 положительно влияет на умственную деятельность, защищает нервную систему от появления разного рода патологий и улучшает состояние человека при наличии психических заболеваний. По ее словам, употребление этого микроэлемента в любом виде (из животных жиров, растительных или морских продуктов) оказывает успокаивающий эффект и исключает возможность обострения психических недугов.