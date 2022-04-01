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Воробьев: В Подмосковье планируют увеличить площадь пахотных земель

Ирина Игнатенко

Общество
Воробьев: В Подмосковье планируют увеличить площадь пахотных земель
Фото: mosreg.ru

В Московской области намерены увеличить площадь пахотных земель. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с сельхозпроизводителями в пятницу, 1 апреля.

— Мы уже вышли на достаточно высокий уровень самообеспеченности картофелем, овощами, зерном, молоком. Но сегодня агропромышленный комплекс нуждается в особом внимании. Сейчас одна из главных задач — нарастить число пахотных земель, — отметил политик.

Губернатор подчеркнул, что сельское хозяйство напрямую связано с продовольственной безопасностью страны. Он отметил, что за последние годы в области ввели в оборот более 460 тысяч гектаров ранее неиспользуемых участков.

В этом году планируется ввести в оборот еще 25,6 тысячи гектаров, заверил губернатор. По словам Воробьева, в области имеется ряд собственников, которые не используют земли по назначению, а в нынешней ситуации это недопустимо, передает телеканал 360.

28 марта стало известно, что Московская область принимает заявки от предприятий, которые готовы стать участниками программы по импортозамещению. Воробьев призвал руководителей городских округов предлагать предприятия, которые владеют необходимыми технологиями.

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