Байден сообщил о готовности более 30 стран высвободить нефть из своих резервов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что более 30 государств поддержали идею США о высвобождении нефти из своих стратегических резервов. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 1 апреля.

— Более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти, — цитирует Байдена РИА Новости.

31 марта глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что Соединенные Штаты ведут переговорный процесс с Китайской Народной Республикой и Индией по поводу возможности высвобождения нефти из резервов стран для увеличения объемов ресурса на рынке.

До этого сообщалось, что Штаты планируют высвобождать миллион баррелей нефти каждый день. В Белом доме подчеркнули, что подобное рекордное высвобождение сможет обеспечить исторический объем поставок, который послужит «мостом» до конца года, до того момента, как внутреннее производство нефти увеличится.

Отказ Европы от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, Европа не решится на подобный шаг. Такое мнение в беседе с «ВМ» высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.