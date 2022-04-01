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Более 180 парков в Московской области подготовили к весенне-летнему сезону

Лейла Алиева

Общество
Более 180 парков в Московской области подготовили к весенне-летнему сезону
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Подмосковье 183 парка готовы к весенне-летнему сезону. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Глава ведомства Елена Харламова провела онлайн-совещание с главами городских округов и директорами парков по их работе в предстоящем сезоне. Открытие парков планируется 1 мая.

Совместно с министерством спорта Московской области разработан план мероприятий, которые должны проводится в парках. Так, несколько раз в неделю рекомендуется проводить утренние зарядки, фитнес-тренировки. Нельзя забыть о тренировках по футболу, волейболу, стритболу и теннису, а также занятия по шахматам, танцам. Для детей необходимо проводить анимации, подвижные игры и летние лагеря. Помимо этого важно организовывать площадки для уличных музыкантов и вокальных коллективов городских округов, творческие мастерские, лектории, буккроссинг, интеллект-пикники, «БиблиоНяню» и устраивать гастрономические выходные.

Вместе с этим в парках проведут и общеобластные мероприятия. Например, в мае - июне в 22 подмосковных парках пройдет шоу «Звезды на роликах», в котором буду участвовать такие популярные фигуристы, как Татьяна Навка и Петр Чернышов.

28 марта столичные парки и усадьбы пригласили горожан на экологические забеги, которые начнутся 9 апреля. Забеги пройдут в музеях-заповедниках «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Кусково», в Измайловском парке, природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» и парке «Яуза», а также в подмосковных музеях-усадьбах

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