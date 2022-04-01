Ефимов: Москва договорилась с банками о предельной ставке по кредитам для предприятий

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Столичные власти договорились с десятью российскими банками о предельной процентной ставке по кредитам для промышленных предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 1 апреля.

По его словам, теперь при кредитовании в этих банках на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм производители будут платить не более 15 процентов годовых. Остальную часть ставки компенсирует Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, уточнил Ефимов.

В фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний с общей суммой кредитов более десяти миллиардов рублей. Всего компании получат финансовую поддержку на сумму более 390 миллионов рублей.

— Среди заявителей — производители продуктов питания, лекарственных препаратов, электронной аппаратуры, двигателей. Все предприятия активно занимаются импортозамещением, — добавил заммэра.

Отмечается, что средства можно потратить на уплату процентов по кредитам, цель которых заключается в закрытии острых потребностей. Однако общий объем обязательств не должен превышать 500 миллионов рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

31 марта Ефимов сообщил, что правительство столицы запустило мониторинг финансовой системы города, который затронет все ведущие банки. На основании полученных данных будут приниматься решения об эффективности мер поддержки. Он отметил, что в начале марта банки серьезно снизили темпы кредитования в потребительском сегменте и в отношении бизнеса.