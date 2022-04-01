Астролог перечислила благоприятные для стрижки дни в апреле

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Астролог Елена Егорова перечислила наиболее благоприятные дни в апреле для экспериментов над имиджем и смены прически.

— Это будут 7-е и 17-е числа. Именно в эти дни рекомендуется подстричь хотя бы кончики своих волос для того, чтобы активизировалась ваша финансовая энергия и пошли денежные поступления, — пояснила эксперт.

Она добавила, что самостоятельно стричь волосы не стоит, а лучше обратиться к специалисту или же попросить близких и друзей помочь в осуществлении плана.

Для того чтобы удвоить свою финансовую энергию, астролог рекомендует подстричь волосы своим детям. Она объясняет это тем, что как раз ребенок плотно связан с родительской энергией и влияет на денежную удачу.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шаповаленко рассказала о том, какие компоненты должен содержать идеальный шампунь для волос. В первую очередь в состав должен входить морской коллаген. Это белок, который входит в структуру волос и обеспечивает их упругость. Он увлажняет и защищает волосы от внешнего воздействия.