Страны МЭА решили высвободить новую партию нефти из резервов

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Представители Международного энергетического агентства (МЭА) приняли решение о высвобождении новой партии нефти из стратегических запасов на фоне нестабильности рынка. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 1 апреля.

— Представители 31 страны, входящей в МЭА, договорились в пятницу высвободить новую партию нефти из стратегических запасов, — цитирует сообщение RT.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что более 30 государств поддержало идею Штатов о высвобождении нефти из своих стратегических резервов.

31 марта глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что Соединенные Штаты ведут переговорный процесс с Китайской Народной Республикой и Индией по поводу возможности высвобождения нефти из резервов стран для увеличения объемов ресурса на рынке.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют высвобождать миллион баррелей нефти каждый день. В Белом доме подчеркнули, что подобное рекордное высвобождение сможет обеспечить исторический объем поставок.