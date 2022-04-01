Российские военные взяли под контроль поселок в Донецкой области

Фото: Минобороны РФ

Российские военные взяли под контроль поселок Урожайное под Донецком. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

— Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом, — цитирует представителя оборонного ведомства РИА Новости.

По его словам, российские вооруженные силы за последние сутки продвинулись еще на восемь километров.

За минувший день российская армия также поразила 40 военных объектов Украины с помощью оперативно-тактической авиации. Российские военные сбили в воздухе один вертолет Ми-24 в Гуляйполе, а также четыре беспилотника в Новомихайловке, Изюме и Харькове. Всего с начала спецоперации было уничтожено 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотников, 1854 танка и 1722 единицы автомобильной спецтехники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.