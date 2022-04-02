США снова перенесли испытания межконтинентальной ракеты Minuteman-III

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Америка перенесла испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III на более поздний срок во избежание конфликта с Россией в ядерной сфере. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе ВВС США.

Представитель военно-воздушных сил Америки Энн Стефанек подчеркнула, что Вашингтон уверен в в готовности стратегических сил Штатов.

Стефанек также отметила, что испытания Minuteman-III будут проводиться в 2022 году, но позднее, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что новый российский ударный беспилотник «Сириус» выполнит первый полет в мае. Летные испытания закончат в конце года. Новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе.

Серийные поставки в войска новых БПЛА начнутся в 2023 году, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин. Дальность действия нового аппарата, по его словам, составляет три тысячи километров.

12 января совершил полет первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М, он взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода. Общая продолжительность полета составила около получаса, стратегический ракетоносец поднялся на высоту 600 метров.