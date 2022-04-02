Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Георгий Соланович

Город
Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Unsplash

В аэропортах Москвы в общей сложности задержали и отменили 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Таким образом, в Домодедове отменили шесть рейсов. В Шереметьеве задержали и отменили по пять рейсов, а во Внукове четыре отменили и пять задержали, уточнили в сервисе.

1 апреля сообщалось, что в столичных аэропортах общей сложности задержали и отменили 43 рейса.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов 31 марта отметил, что для российских авиапроизводителей сейчас открывается уникальная возможность нарастить производство отечественных самолетов.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Россия не сможет продолжать сотрудничество в авиаотрасли со своими прежними партнерами. Он также отметил необходимость корректировки развития авиаотрасли в России. По его словам, доля отечественных самолетов должна существенно вырасти в ближайшие десять лет.

До этого, 22 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Производители каких-либо объяснений не дали.

Читайте также:
Аэропорты Москва рейсы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте