Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

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В аэропортах Москвы в общей сложности задержали и отменили 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Таким образом, в Домодедове отменили шесть рейсов. В Шереметьеве задержали и отменили по пять рейсов, а во Внукове четыре отменили и пять задержали, уточнили в сервисе.

1 апреля сообщалось, что в столичных аэропортах общей сложности задержали и отменили 43 рейса.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов 31 марта отметил, что для российских авиапроизводителей сейчас открывается уникальная возможность нарастить производство отечественных самолетов.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Россия не сможет продолжать сотрудничество в авиаотрасли со своими прежними партнерами. Он также отметил необходимость корректировки развития авиаотрасли в России. По его словам, доля отечественных самолетов должна существенно вырасти в ближайшие десять лет.

До этого, 22 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Производители каких-либо объяснений не дали.