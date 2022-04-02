Зеленский заявил о желании видеть Китай на стороне Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 2 апреля, заявил о желании видеть Пекин на стороне Киева, а не Москвы.

— Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними, — заявил он.

Украинский лидер в интервью телеканалу Fox News также добавил, что без «прямой связи» США и Китая достижение мира невозможно.

30 марта глава МИД Китая Ван И обозначил позицию Пекина касательно ситуации на Украине. По его словам, КНР остается на стороне мира и старается поддерживать диалог со сторонами по вопросам ситуации вокруг Украины.

Ван И подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет «черного и белого», потому как каждое государство само определяет свою внешнюю политику. Министр заявил, что жесткие санкционные меры могут привести только к взаимному ущербу, в то время как Китай готов сотрудничать со всеми сторонами и предпринимать попытки урегулирования конфликта.

17 марта глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Штатов Джо Байден в ходе телефонной беседы предупредил главу Китая Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине.