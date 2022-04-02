Зеленский отказался комментировать атаку ВСУ на нефтебазу в Белгороде

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 2 апреля, заявил, что не обсуждает свои приказы и таким образом не стал комментировать вертолетный удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде.

— Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной, — ответил украинский лидер в интервью американскому телеканалу Fox News на вопрос о том, причастен ли Киев к инциденту в Белгороде.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возгорание на нефтебазе в Белгороде произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись.