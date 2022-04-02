Портал «Музейная Москва онлайн» пригласил отметить День детской книги

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Музейная Москва онлайн» подготовил виртуальную подборку экспонатов, посвященных жизни и творчеству датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— На портале «Музейная Москва онлайн» теперь можно увидеть раритетные издания произведений великого сказочника, иллюстрации к его историям, реквизит к кинофильму режиссера Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» и многое другое, — говорится в сообщении.

Подборка собрана из разных столичных музеев. На онлайн-выставке «Сказочник Датского королевства» Государственного Дарвиновского музея представлены иллюстрации советского художника-анималиста Вениамина Белышева к сказке «Гадкий утенок».

Киноклуб-музей «Эльдар» подготовил онлайн-выставку «Андерсен Эльдара Рязанова», где рассказывается о последней работе знаменитого режиссера — биографической картине «Андерсен. Жизнь без любви». Кроме того, на портале «Музейная Москва онлайн» представлены почтовые открытки с иллюстрациями советской художницы Натальи Антокольской к сказке Андерсена «Принцесса на горошине», сообщается на сайте.

6 марта москвичам рассказали о доступных с начала марта онлайн-выставках.