Газпром в штатном режиме подает газ для транзита через Украину

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Компания «Газпром» продолжает поставлять газ для транзита через Украину в штатном режиме. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что транзит осуществляется в соответствии с заявками — 108,3 миллиона кубических метров.

Контрактные обязательства российского поставщика перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубов или около 109,6 миллиона кубометров в день, передает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.

«Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования. Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам.