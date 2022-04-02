Бочкарев: Земляные работы ведутся на станции «Новомосковская» нового участка Сокольнической ветки

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Специалисты ведут земляные работы на станции «Новомосковская» участка продления Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 2 апреля.

— На станции «Новомосковская» нового участка Сокольнической ветки метро в настоящий момент идут земляные работы – строители ведут разработку котлована будущей станции. Станция будет наземной и расположится в створе трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что в рамках строительных работ планируется проложить 2,4 километра путей и возведение станционного комплекса общей площадью более 11 тысяч квадратных метров.

Заммэра напомнил, что «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией московского метрополитена. Для достижения цели будет установлено дополнительное вентиляционное оборудование. Для уменьшения теплоотдачи спроектирована установка двойных стеклопакетов на путевых стенах и утепление вестибюлей.

30 марта Андрей Бочкарев рассказал о применении современной системы контроля экологической безопасности на строительстве Большой кольцевой линии метро.