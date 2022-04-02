Названы знаки зодиака, которые болеют чаще других
Астрологи уверяют, что созвездия могут влиять на иммунитет всех жителей планеты. Так, специалисты по звездному небу назвали топ-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других.
Близнецы, например, часто подвергают опасности свои горло и нервную систему. Из-за частого стресса они постоянно простужаются и чихают.
Раки склонны к генетическим заболеваниям. Кроме того, у этого знака нередко встречаются проблемы со зрением.
Львы любят очень много работать, из-за чего у них возникают проблемы с позвоночником.
Скорпионы болеют не так часто, но достаточно серьезно. Они могут страдать от заболеваний ЖКТ и тех недугов, которые передаются половым путем.
Рыбы часто жалуются на проблемы в почках. Кроме того, они склонны к вредным привычкам, которые ухудшают их общее состояние здоровья, передает Пятый канал.
До этого астролог рассказала, как успокоиться представителям зодиакального круга во время стрессовой ситуации.