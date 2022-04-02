Названы знаки зодиака, которые болеют чаще других

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Астрологи уверяют, что созвездия могут влиять на иммунитет всех жителей планеты. Так, специалисты по звездному небу назвали топ-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других.

Близнецы, например, часто подвергают опасности свои горло и нервную систему. Из-за частого стресса они постоянно простужаются и чихают.

Раки склонны к генетическим заболеваниям. Кроме того, у этого знака нередко встречаются проблемы со зрением.

Львы любят очень много работать, из-за чего у них возникают проблемы с позвоночником.

Скорпионы болеют не так часто, но достаточно серьезно. Они могут страдать от заболеваний ЖКТ и тех недугов, которые передаются половым путем.

Рыбы часто жалуются на проблемы в почках. Кроме того, они склонны к вредным привычкам, которые ухудшают их общее состояние здоровья, передает Пятый канал.

До этого астролог рассказала, как успокоиться представителям зодиакального круга во время стрессовой ситуации.