Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

— Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них действительно отношения уникальные, — сказал он.

Песков отметил, что лидеры России и Белоруссии всегда нацелены на продолжение дружеского разговора. Однако иногда они очень жестко отстаивают интересы своих стран на переговорах.

2 апреля президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Российский лидер отметил, что результаты договоренностей двух стран создали условия для упрочения позиций на международной арене. Это сыграет роль на пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.