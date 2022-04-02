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Москвичам рассказали, где найти готику в архитектуре города

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали, где найти готику в архитектуре города
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Малая Грузинская улица, дом 27/13.  Карта всех событий

Москвичам рассказали, где найти самые красивые архитектурные здания в стиле готики в столице.

Одним из ярчайших примеров этого архитектурного стиля является Римско-католический кафедральный собор, который расположен по адресу Малая Грузинская улица, дом 27/13, сообщается на сайте discovermoscow.com.

Кроме того, увидеть готику можно в музее-усадьбе «Царицыно». В парке представлен дворцовый ансамбль из красного кирпича, который был построен по заказу императрицы Екатерины II.

В ЦАО столицы также можно найти Центральный универсальный магазин (ЦУМ), который открылся в 1908 году. Стиль здания характеризуется как неоготический.

Также готический стиль отражен в ансамбле Московского Кремля, а именно в Никольской башне, которая была построена в 1942-м, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты восстановят исторический облик интерьеров собора Рождества Пресвятой Богородицы. Разрешение на проведение работ выдал Департамент культурного наследия Москвы.

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