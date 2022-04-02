«СберТройка» внедрила разовый билет с QR-кодом в транспорте Санкт-Петербурга

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«СберТройка» разработала первую в России билетную систему на базе оплаты проезда с помощью QR-кодов для Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы в субботу, 2 апреля.

— Теперь петербуржцы могут воспользоваться новым способом оплаты на десятках маршрутов наземного транспорта. Достаточно приложить билет или смартфон с QR-кодом к терминалу в транспорте и отсканировать его, — говорится в сообщении.

Отмечается, что билет действует трое суток. Его можно купить в офисах ГКУ «Организатор перевозок», в кассах ГУП «Петербургский метрополитен».

В ведомстве добавили, что считают новый сервис удобной альтернативной оплатой проезда. Ожидается, что сеть продаж билетов в скором времени расширится, передает дептранс.

29 марта заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что московский метрополитен переходит на транспортные карты с отечественными чипами. Первая партия карт появится в столичном метро после завершения тестирования.