Около 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

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В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево оказались отмененными или задержанными около 50 рейсов из-за нелетной погоды. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

— По информации на 16:05 по московскому времени, во Внукове четыре рейса задержаны, три отменены, в Домодедове 13 рейсов задержаны, восемь отменены, в Шереметьеве задержаны 11 рейсов, 10 отменены, — цитирует сообщение РИА Новости.

Сегодня Гидрометцентр России сообщил о продлении «желтого» уровня погодной опасности в столице и Московской области до утра воскресенья, 3 апреля. Причиной для продления опасного погодного режима послужили ожидаемые снег, ветер и гололед.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что второго апреля в столице стоит ожидать облачную погоду, временами снег и порывистый ветер. По его словам, максимальная температура воздуха в городе будет варьироваться от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье — от минус двух до плюс трех. Ветер ожидается порывистый скоростью 5–10 метров в секунду.