Володин предложил вовлечь школьников в общественно полезную работу

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил задуматься о способах вовлечения учащихся в общественно полезную работу. Об этом в субботу, 2 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

— Предлагаю подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного — что всегда было в нашей жизни, — написал он.

По его словам, родители и учителя часто говорят о том, что детям в школах не прививается любовь к труду. Он добавил, что все чаще звучат фразы о том, что уберет уборщица, «учитель обязан», а «дети в школу ходят учиться, а не работать», говорится в сообщении.

Володин добавил, что уважение к труду очень важно как для ученика, так и для его родителей, всего общества и страны.

1 апреля спикер Госдумы заявил, что все высшие чины бюджетных учреждений, не поддержавшие Россию в период проведения военной спецоперации, должны быть освобождены от занимаемых должностей.

Столичный библиотекарь Кристина Коледина отметила, что дети полюбят чтение лишь в том случае, если у них появится реальный интерес. По ее словам, его можно добиться с помощью добавления элементов игры.