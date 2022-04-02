В Великобритании прошли акции протеста в связи с ростом цен на электроэнергию

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В крупных британских городах прошли акции протеста, связанные с увеличением стоимости электроэнергии. В общей сложности участниками акций стали несколько тысяч человек. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает The Guardian.

В столице Великобритании в протесте участвовали несколько сотен человек. Они призвали членов правительства подать в отставку в связи с резким увеличением стоимости жизни.

В частности, протестующие выступали с лозунгами: «Не годятся для госуправления», «Заморозьте цены, а не малоимущих», «Мы не будем платить за их кризис», цитирует ТАСС.

Помимо этого, многочисленные акции прошли в Бирмингеме и Кардиффе.

В среду, 30 марта, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Лондон не будет платить рублями за российский газ. В Соединенном Королевстве также допускают ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.

Помимо этого, американское издание The Hill сообщило, что увеличение стоимости энергоресурсов из-за антироссийских санкций может привести экономику США к рецессии.