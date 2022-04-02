«Вашингтон знал?»: Захарова отметила связь призыва США покинуть Россию и удара по нефтебазе

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом касательно связи между призывом властей Соединенных Штатов Америки к соотечественникам покинуть Россию и Украину с ударом украинских вертолетов в Белгороде. Об этом в субботу, 2 апреля, она написала в своем Telegram-канале.

— Через шесть часов 2:00 по московскому времени 1 апреля <...> два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?, — заявила Захарова.

В качестве доказательства Официальный представитель МИД РФ привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, в котором он призывает покинуть американцев Россию и Украину ориентировочно «в 19:50 по московскому времени 31 марта», сообщает РИА Новости.

В пятницу, 1 апреля, Министерство Обороны России заявило, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. Согласно предоставленным данным, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту.