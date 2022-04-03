Более полусотни рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и одиннадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пятнадцать рейсов и пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Гидрометцентр России сообщил о продлении «желтого» уровня погодной опасности в столице и Московской области до утра воскресенья, 3 апреля. Причиной для продления опасного погодного режима послужили ожидаемые снег, ветер и гололед.

1 апреля летевший из Новосибирска самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве. Борт, как уточняется, уже удачно приземлился в воздушной гавани.