«Предали и продали»: в МИД России ответили чешским дипломатам

Фото: Pixabay

В РФ не предают и не продают историческую память, в которой есть место общему между народами Чехии и России, подчеркнули в российском МИД в ответ на обращение чешского дипведомства.

— Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего, — сказано в субботу, 2 апреля, в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее чешское дипведомство обратилось к российским дипломатам с заявлением о том, что на них якобы лежит часть ответственности за события на Украине, на которые те должны реагировать исходя «из совести и морали». При этом в МИД Чехии отметили, что «нечто общее» между дипломатами двух стран есть — «служить своим правительствам и народам», резюмируя, что все-таки «всему должны быть пределы».

27 марта власти Чехии заявили о заморозке имущества российских бизнесменов, основываясь на санкционных списках в отношении РФ. Замороженная сумма составила миллионы евро.