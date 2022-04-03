Юрист перечислила растения, которые нельзя сажать на даче

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Многие дачники думают, что на своем участке могут выращивать все, что захотят, но это далеко не так. В России установлен список растений, культивировать которые запрещено, это культуры, содержащие наркотические и психотропные вещества. Об этом сообщила юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежда Федорчук.

Она рассказала, что запрещено сажать на земельных участках, например, мимозу хостилис, голубой лотос и розу гавайскую.

Даже если садовод не знал, что красивый куст на его участке входит в список запрещенных растений, закон предусматривает его ответственность, отметила Федорчук.

— За выращивание в крупных и особо крупных размерах растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 Уголовного кодекса России, — предупредила специалист, передает агентство «Прайм».

Управляющий партнер юридической компании Михаил Паюшин предупредил дачников о штрафах за ряд нарушений. Он напомнил, что обычно органы власти проверяли дачников после жалоб соседей, но теперь следить за земельными участками помогают и беспилотники. Штрафы в этом случае начисляются автоматически и приходят по почте с прикрепленным к квитанции фото, сделанным дроном.