В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций на территории России

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу в понедельник, 4 апреля, внесут поправки в УК РФ о наказании за исполнение санкций против России на территории страны. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой, — написал он на своей странице в Telegram.

Недавно глава администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что республика не будет помогать России обходить введенные против нее санкционные меры. По его словам, Нур-Султан хочет показать заграничным партнерам, что он не станет инструментом для Москвы в вопросе обхода санкций. Он подытожил, что республика не хочет ощущать на себе вторичные санкции Соединенных Штатов и ЕС.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.