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Минобороны РФ опубликовало видео работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ опубликовало видео работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России показало видео работы экипажей вертолетов российской авиации Ка-52 в ходе военной спецоперации на Украине.

На кадрах видно, как вертолеты уничтожают позиции украинской броневой техники, которые были замаскированы.

Авиация выполняла ракетные пуски с малых высот, передает ТАСС.

Утром 1 апреля Вооруженные силы Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности поразили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Также стало известно, что российская армия сумела уничтожить военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске с помощью авиационных ударов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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