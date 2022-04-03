Минобороны РФ опубликовало видео работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Минобороны России показало видео работы экипажей вертолетов российской авиации Ка-52 в ходе военной спецоперации на Украине.
На кадрах видно, как вертолеты уничтожают позиции украинской броневой техники, которые были замаскированы.
Авиация выполняла ракетные пуски с малых высот, передает ТАСС.
Утром 1 апреля Вооруженные силы Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности поразили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Также стало известно, что российская армия сумела уничтожить военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске с помощью авиационных ударов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.