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Московские врачи вылечили еще 745 пациентов от коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили еще 745 пациентов от коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили еще 745 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили в оперштабе Москвы.

Так, за весь период пандемии коронавирусной инфекции в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона человек. За прошедшие 24 часа в городе зарегистрировали 835 новых случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы в медицинские учреждения 166 человек, 77 пациентов с COVID-19 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом за минувшие сутки в городе от заболевания скончались 22 человека, говорится в сообщении оперштаба.

В столице выводят из работы, запущенной в связи с коронавирусной инфекцией, более 5 тысяч коек. Об этом в субботу, 2 апреля, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, с коронавирусными пациентами продолжат работать одиннадцать больниц, рассчитанных более чем на три тысячи коек. Помимо этого, в столице изменят медицинскую инфраструктуру на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.

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