Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минобороны сообщили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода около Одессы

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны сообщили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода около Одессы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов рядом с Одессой с помощью высокоточных ударов ракет морского и воздушного базирования. Об этом в воскресенье, 3 апреля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, уничтоженные российскими военными объекты поставляли топливо для ВСУ на Николаевском направлении, передает ТАСС.

Также стало известно, что в рамках спецоперации российская армия сумела уничтожить военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске с помощью авиационных ударов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Нефть Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Все мнения
О проекте