В Минобороны сообщили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода около Одессы

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Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов рядом с Одессой с помощью высокоточных ударов ракет морского и воздушного базирования. Об этом в воскресенье, 3 апреля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, уничтоженные российскими военными объекты поставляли топливо для ВСУ на Николаевском направлении, передает ТАСС.

Также стало известно, что в рамках спецоперации российская армия сумела уничтожить военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске с помощью авиационных ударов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.