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Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР
Фото: glava-lnr.info

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны республики. Об этом стало известно в воскресенье, 3 апреля.

Документ вступает в силу с того момента, как он был официально опубликован.

До этого Пушилин издал указ о создании администрации города Мариуполь. Указ издан в целях обеспечения законности и порядка в республике, говорится в документе. При этом указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Недавно глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав России. По его словам, это будет референдум, «на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет мнение по поводу вступления в РФ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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