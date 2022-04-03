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Песков объяснил решение о переводе оплаты за газ в рубли

Полина Долганова

Экономика
Песков объяснил решение о переводе оплаты за газ в рубли
Фото: Администрация президента РФ

Решение о переводе оплаты за газ в рубли было принято с целью сберечь доходы от продажи ресурсов в условиях санкционных мер. Об этом в воскресенье, 3 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы видим такое безумство санкционных увлечений. Самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на РФ. Помимо этого, были арестованы наши валютные резервы в других странах, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что соответствующее решение было принято не для того, «чтобы щелкнуть кому-то по носу», а с целью обезопасить торговлю в России и не дать отобрать у государства валюту.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.

«Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования. Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам.

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