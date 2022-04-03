«После 10 апреля многое изменится»: стоит ли ждать жаркого лета после снежной весны

Фото: Татьяна Родионова

Холодное начало апреля, которое сопровождается обильными снегопадами, продлится недолго, и совсем скоро тепло вернется в столичный регион. Кроме того, снежная весна вовсе не символизирует приход аномально жаркого или холодного лета. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, за первые два дня апреля в столице выпала треть месячной нормы осадков, и подобные природные аномалии случались и ранее — почти тридцать лет назад:

— В 1998 году в первых числах мая в Москве установилась очень тепла погода, у берез распустились почки, некоторые растения тоже начали оживать, и аккурат третьего или четвертого числа на столицу такой снегопад обрушился. И тогда осадки длились трое суток. Это нормально для начала апреля, а вот если бы такое произошло в 20-х числах месяца, тогда точно можно было бы говорить о природных аномалиях.

Лето 1998 года, по словам синоптика, было теплым и без каких-либо климатических сдвигов:

— Как говорится, цыплят по осени считают. Не стоит полагать, что весна — это показатель того, каким будет лето. После 10 апреля многое изменится, и мы пойдем на плюсовые значения. Это сейчас мы попали в такую фазу, когда обильные осадки, а потом осадков может и вовсе не быть на протяжении длительного времени. И лето нас ждет очень хорошее — солнечное.

Эксперт уточнила, что теплая погода с положительными показателями в 8–10 градусов вернется в столицу через неделю.