Блинкен пояснил, от чего зависит снятие санкций с России

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Судьба снятия западных санкций с России зависит от результатов переговоров с Украиной. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что переговоры России и Украины могут привести к завершению конфликта, что потребует снятия санкций, то да, — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Блинкен отметил, что цель санкций — изменить поведение России. Они не могут быть бесконечными. По словам госсекретаря, если переговоры принесут результаты, то в определенной мере санкции уйдут.

1 апреля стало известно, что в отношение еще 120 российских и белорусских организаций Соединенные Штаты вводят санкции. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый санкционный пакет против России показывает «бескомпромиссный настрой» Вашингтона, несмотря на отрицательное влияние не только на Москву, но и на союзников Штатов.