Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Блинкен пояснил, от чего зависит снятие санкций с России

Александр Афонин

В мире
Блинкен пояснил, от чего зависит снятие санкций с России
Фото: flickr/statephotos

Судьба снятия западных санкций с России зависит от результатов переговоров с Украиной. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что переговоры России и Украины могут привести к завершению конфликта, что потребует снятия санкций, то да, — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Блинкен отметил, что цель санкций — изменить поведение России. Они не могут быть бесконечными. По словам госсекретаря, если переговоры принесут результаты, то в определенной мере санкции уйдут.

1 апреля стало известно, что в отношение еще 120 российских и белорусских организаций Соединенные Штаты вводят санкции. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый санкционный пакет против России показывает «бескомпромиссный настрой» Вашингтона, несмотря на отрицательное влияние не только на Москву, но и на союзников Штатов.

Читайте также:
Санкции США Энтони Блинкен
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Все мнения
О проекте