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Галерея в Лондоне переименовала картину Дега «Русские танцовщицы» в украинских

Юлия Курганова

В мире
Галерея в Лондоне переименовала картину Дега «Русские танцовщицы» в украинских
Фото: youtube.com

Национальная галерея в Лондоне переименовала картину художника Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «украинские». Это следует из данных на сайте музея.

Издание Guardian сообщило, что данное решение было принято после призывов украинцев в социальных сетях.

Представитель галереи заявил, что название картины давно было предметом споров, это освещалось в научной литературе. В течение последнего месяца этому уделялось повышенное внимание из-за ситуации на Украине.

— Поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему, — сказал газете представитель музея.

Отмечается, что в настоящее время полотно не выставлено в галерее.

Посольство Словении в Киеве попросили снять флаг из-за его сходства с российским. К словенскому дипломату Боштьяну Лесьяку обратились сотрудники украинской национальной гвардии и полиции с просьбой «снять временно словенский флаг, потому что он слишком похож на российский». В результате флаг перед входом в посольство Словении в Киеве отсутствует.

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