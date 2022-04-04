«Зарождение новой жизни»: нумеролог Новикова рассказала о дате 04.04.2022

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Нумеролог Алла Новикова рассказала про энергию даты 4 апреля. Об этом она поделилась в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению женщины, дата 04.04.2022 несет в себе энергию совершенствования и духовности, когда зарождается сама жизнь. Цифры этой даты при сложении дают пятерку.

— У нас пять органов чувств: слух, зрение, вкус, осязание и обоняние. Пентаграмма — пятиконечная звезда — означает целостность индивидуальности, света и чистых помыслов. И пятерка, которой покровительствует планета Юпитер, тоже несет в себе свет, духовный рост, рождение новой жизни и символ семьи, — поделилась нумеролог.

По словам Новиковой, этот день стоит посвятить семье. Браться одновременно за несколько дел сразу не нужно — ни одно из них не удастся завершить. Не стоит делиться своими планами на жизнь и будущее, чтобы они исполнились.

В заключение беседы с «ВМ» нумеролог посоветовала в такой день устраивать мотивационные практики и заниматься медитацией.

Ранее нумеролог назвала лучший день для свадьбы в этом году.