Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Зарождение новой жизни»: нумеролог Новикова рассказала о дате 04.04.2022

Рафаэль Залян

Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Зарождение новой жизни»: нумеролог Новикова рассказала о дате 04.04.2022
Фото: Pixabay

Нумеролог Алла Новикова рассказала про энергию даты 4 апреля. Об этом она поделилась в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению женщины, дата 04.04.2022 несет в себе энергию совершенствования и духовности, когда зарождается сама жизнь. Цифры этой даты при сложении дают пятерку.

— У нас пять органов чувств: слух, зрение, вкус, осязание и обоняние. Пентаграмма — пятиконечная звезда — означает целостность индивидуальности, света и чистых помыслов. И пятерка, которой покровительствует планета Юпитер, тоже несет в себе свет, духовный рост, рождение новой жизни и символ семьи, — поделилась нумеролог.

По словам Новиковой, этот день стоит посвятить семье. Браться одновременно за несколько дел сразу не нужно — ни одно из них не удастся завершить. Не стоит делиться своими планами на жизнь и будущее, чтобы они исполнились.

В заключение беседы с «ВМ» нумеролог посоветовала в такой день устраивать мотивационные практики и заниматься медитацией.

Ранее нумеролог назвала лучший день для свадьбы в этом году.

Читайте также:
дата Предсказания нумеролог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Все мнения
О проекте