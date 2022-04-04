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Медведев призвал отличать предателей родины от патриотов

Юлия Курганова

Общество
Медведев призвал отличать предателей родины от патриотов
Фото: er.ru

Патриотизм проявляется не в мыслях, а в поступках. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— О чрезвычайно непростой теме. Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия, — написал он в воскресенье, 3 апреля, в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что любить Родину можно по-разному и лица у патриотов всегда разные.

— У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо, — подчеркнул Медведев.

2 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Украины вступить в состав Европейского союза. Он отметил, что недавно киевские власти осознали, что НАТО не хочет видеть Украину в своем составе. После этого Киев снова захотел вступить в Евросоюз.

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