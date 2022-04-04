Врач рассказал, как можно снизить давление без таблеток

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Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков рассказал, как снизить артериальное давление без лекарств.

Он сообщил, что привычка проводить много времени, сидя перед компьютером или телевизором, может стать причиной повышения давления, такими же последствиями грозят человеку и стрессы.

По словам специалиста, повышение давления, особенно его резкие скачки, необходимо обсудить с врачом, который назначит правильное лечение. Но помимо приема лекарств нужно использовать и другие способы нормализовать свое состояние.

Горенков посоветовал перейти на менее калорийное питание. По его словам, избавление от пяти лишних килограммов приводит к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба.

— Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление, — объяснил медик в интервью радио Sputnik.

Также снижению давления способствует регулярная физическая активность, но переутомления стоит избегать, предупредил врач.

Кроме того, в отдельных случаях прогулка может стать альтернативой приему лекарств, сообщил Горенков.

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