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Кадыров опубликовал видео штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров опубликовал видео штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился видеозаписью штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. На кадрах видно выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера и обнаружение снайпера.

— Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов, — сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 апреля.

Он уточнил, что в штурме участвуют бойцы полка полиции спецназначения имени Героя РФ Ахмата Кадырова во главе с подполковником Замидом Чалаевым.

Кадыров сообщил, что на видео есть кадры осмотра территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Также можно увидеть обнаружение на крыше одного из строений снайпера, который «предпринял обреченную на провал попытку удрать».

Чеченские бойцы «молниеносно» выполнили поставленную задачу по ликвидации цели, подчеркнул глава Чечни.

Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова

2 апреля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе, где находятся украинские боевики. Он добавил, что руководит штурмом командир полка Замид Чалаев. По заявлению Кадырова, полк решительно настроен очистить территорию предприятия.

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